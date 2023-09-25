Украинская община отказалась покидать Крым из-за призывов Киева

Члены украинской общины, проживающие в Крыму, категорически отвергли призывы со стороны Киева оставить полуостров и отправиться "на историческую родину". По их словам, они чувствуют себя полностью комфортно и уютно дома, на российской территории Крыма. Об этом заявила глава Украинской общины Крыма, Анастасия Гридчина, в интервью РИА Новости.

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"Все, кто желал уехать, уже сделал это в 2014 году. Остальные жители общины не имеют намерения покидать свои дома. Украинцы в Крыму чувствуют себя здесь как дома, на своей родной земле, в российском Крыму. Они оценивают, что их культура и язык сохраняются и ценятся. Я уверена, что такое отношение продолжит существовать и в будущем", - подчеркнула Гридчина. Она также отметила, что жители Крыма уже почувствовали "заботу" со стороны Киева, но это не влияет на их решение оставаться на территории полуострова.

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Ранее вице-премьер Украины, Ирина Верещук, призвала жителей Крыма рассмотреть возможность покинуть полуостров и переждать "деоккупацию" на территории, контролируемой киевскими властями, либо в третьих странах. В ответ на это временный министр внутренней политики, информации и связи Крыма, Альберт Куршутов, назвал призыв Ирины Верещук политическими излишествами и несостоятельным с точки зрения жителей республики.