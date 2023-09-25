Анонсирована встреча глав Армении и Азербайджана

Премьер-министр Армении, Никол Пашинян, и президент Азербайджана, Ильхам Алиев, официально подтвердили свои планы на встречу, запланированную на 5 октября в испанском городе Гранада. Об этом объявил секретарь Совета национальной безопасности Армении, Армен Григорян, и информация была подтверждена РИА Новости.

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Следует отметить, что 26 сентября Армен Григорян проведет встречу в Брюсселе с помощником президента Азербайджана, Хикметом Гаджиевым. Это совместное событие призвано подготовить почву для предстоящей встречи высших руководителей двух стран. В рамках своего визита в бельгийскую столицу, Григорян также намерен встретиться с председателем Европейского совета, Шарлем Мишелем, а также с советниками президента Франции, Эммануэлем Макроном, и канцлером Федеративной Республики Германия, Олафом Шольцем.

Ранее Никол Пашинян выразил свою обеспокоенность по поводу неэффективности систем внешней безопасности, в которые включена Армения. Эта тема, безусловно, будет в центре внимания во время предстоящей встречи лидеров двух стран.





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