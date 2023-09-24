В Нагорном Карабахе сообщили об эвакуации двух сел

На территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) успешно завершилась эвакуация жителей из двух сел, их назначением стала Армения. Эту информацию предоставил инфоцентр НКР, как сообщает агентство ТАСС.

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Подчеркивается, что граждане, проживающие в карабахской общине Егцахох, были эвакуированы из Карабаха силами российских миротворцев. Их перевозка осуществлялась через армянский пункт Корнидзор, их сопровождением были представители российского миротворческого контингента.

Ранее руководство Нагорно-Карабахской республики выразило готовность к эвакуации более чем 120 тысяч этнических армян из этой области. Эти люди решают покинуть свои дома, поскольку не желают проживать на территории, которая перешла под юрисдикцию Азербайджана, и боятся возможных этнических конфликтов и преследований.

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Советник президента Нагорно-Карабахской республики, Давид Бабаян, в своих высказываниях подчеркнул, что судьба этих людей будет отражена в истории как позор для армянского народа и всего мирового сообщества. Он также подчеркнул, что те, кто принимает решения о судьбе этих людей, будут нести ответственность перед Богом за свои действия.