ЧВК Пригожина займется подготовкой ополчения под Ростовом

Бывшие инструкторы частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", ранее связанной с бизнесменом Евгением Пригожиным, примут участие в подготовке резервистов для народного ополчения Ростовской области. Эту информацию предоставил председатель местного движения ветеранов боевых действий "Оплот" Валерий Бова порталу 1rnd.

реклама

По словам главы этого движения, инструкторы из бывшей ЧВК "Вагнер" будут фокусироваться на тренировке добровольцев из казачьего батальона резерва территориальной самообороны региона "Оплот-1". Валерий Бова утверждает, что все соглашения о сотрудничестве уже заключены.

"Финансирование этой инициативы будет обеспечиваться средствами учредителей 'Оплота'. Наши формируемые подразделения не будут вооружены до тех пор, пока не начнут сотрудничать с правоохранительными органами", — пояснил он.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Ранее официальный представитель Кремля, Дмитрий Песков, отметил, что частная военная компания "Вагнер" де-юре прекратила своё существование, и поэтому сложно делать какие-либо прогнозы относительно её будущей деятельности. Тем не менее, он также подчеркнул, что существует группа "Вагнер", которая сыграла важную роль в ходе спецопераций на Украине.