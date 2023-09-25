В Курской области вновь сработала система ПВО

В Курской области в течение одного дня вторично активировалась система противовоздушной обороны (ПВО). Эту информацию в воскресенье, 24 сентября, официально объявил губернатор граничного региона России, Роман Старовойт, через мессенджер Telegram.

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На данном этапе глава региона не раскрывает подробности этого инцидента. Однако, он выразил призыв к жителям области сохранять спокойствие в данной ситуации.

Ранее 24 сентября, Роман Старовойт уже доложил о функционировании систем ПВО в Курской области. Важно подчеркнуть, что глава региона призвал граждан поддерживать спокойствие в данной ситуации и рекомендовал обратиться к оперативным службам, если будет обнаружена какая-либо подозрительная активность.

В последующем, Министерство Обороны Российской Федерации объявило о нейтрализации двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской происхождения в небе над Белгородской и Курской областями. По информации российского оборонного ведомства, указанные БПЛА представляли собой летательные аппараты, которые планировали совершить нападение на объекты, находящиеся на территории России.





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