В Совете Федерации после выборов появятся 24 новых сенатора

После завершения выборов в Совет Федерации Российской Федерации будут внесены изменения в его состав: 24 новых сенатора присоединятся к верхней палате парламента, в то время как 26 существующих сенаторов подтвердят свои полномочия. Об этом объявил глава комитета по регламенту, Вячеслав Тимченко, как сообщает информационное агентство РИА Новости.

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Согласно этой информации, Верхняя палата российского парламента начнет свою осеннюю сессию в полном составе, включая 178 сенаторов. Заметно, что среди них представлены сенаторы от новых регионов, что свидетельствует о расширении географического представительства в Совете Федерации.

Ранее, президент России, Владимир Путин, выразил признательность Центральной избирательной комиссии (ЦИК) за организацию четких и прозрачных выборов. Глава государства отметил, что российская избирательная система считается одной из наилучших в мире и постоянно улучшается. Он также подчеркнул основные принципы работы ЦИК.

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Выборы в России проходили в течение трех дней, с 8 по 10 сентября, в единый день голосования. Они охватывали 21 субъект России, а также проводились в Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областях. Эти выборы подтверждают значимость российской демократической системы.