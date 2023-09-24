Макрон назвал сроки вывода французских войск из Нигера

Президент Франции, Эммануэль Макрон, в ходе интервью, предоставленного телеканалу TF1, объявил о планах по выводу французских войск из Нигера. По его словам, этот процесс должен завершиться к концу текущего года, что подчеркивает серьезное намерение Парижа.

реклама

В своем заявлении, Макрон подчеркнул, что Франция прекращает военное сотрудничество с нынешними властями Нигера. Это решение обосновывается тем, что согласно президенту, нынешние власти не проявляют достаточной активности в борьбе с терроризмом.

Процесс вывода французских военных из этой африканской республики будет организован в самое ближайшее время и завершится до конца текущего года. Эммануэль Макрон подчеркнул важность этого шага в контексте ситуации в Нигере.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Напомним, что государственный переворот произошел в Нигере 26 июля. Страны, члены Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), в августе объявили о возможной военной интервенции с целью восстановления конституционного порядка в Нигере. Несмотря на разработанные военные планы, активных военных действий пока не последовало, и страны продолжают попытки урегулирования ситуации дипломатическим путем.