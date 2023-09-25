Франция объявила об отзыве посла в Нигере

Глава Франции, Эммануэль Макрон, объявил о решении отозвать своего посла и всю дипломатическую делегацию из Ниаме, столицы Нигера. Это заявление было сделано им в эксклюзивном интервью для телеканала TF1.

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Представитель телеканала уточнил, что посол Франции в Ниаме и весь персонал французского посольства планируют вернуться на родину в ближайшие несколько недель или месяцев.

Ранее правительство Нигера обвинило генерального секретаря Организации Объединенных Наций, Антониу Гутерриша, в участии в заговоре с Францией. Официальный представитель военного переходного правительства страны, Амаду Абдраман, заявил: "Генеральный секретарь ООН не справился со своей миссией, допустив вмешательство Франции и франкофонных лидеров государств Экономического сообщества Западноафриканских государств (ЭКОВАС)".

Государственный переворот в Нигере произошел 26 июля, вызвав большую тревогу. Соседние страны, являющиеся членами ЭКОВАС, объявили в августе о планах военного вмешательства с целью восстановления конституционного порядка в этой африканской стране. Несмотря на разработанные военные планы, попыток военного вмешательства пока не предпринято, и участники организации продолжают пытаться урегулировать ситуацию дипломатическими методами.

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