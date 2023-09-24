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Первая группа беженцев, которых эвакуировали из Нагорно-Карабахской республики, успешно достигла территории Армении. Эту информацию передает официальное агентство Армении "Арменпресс".
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Согласно полученным данным, "Первая группа эвакуированных находится в настоящее время в Корнидзоре. Жителей Арцаха, которых эвакуировали, встречают представители Международного Комитета Красного Креста. Сейчас ведется регистрация, а также оценка первоочередных потребностей", - гласит официальное сообщение.
Точное количество беженцев из Карабаха будет известно после завершения процесса регистрации, однако, по предварительным данным, их число не превышает 30 человек.
Ранее информировалось, что жители двух сел, находившихся на территории не признанной Нагорно-Карабахской республики, были успешно эвакуированы с содействием российских миротворцев и доставлены к своим родным, проживающим в Армении.