В Армении сообщили о прибытии первой группы беженцев

Первая группа беженцев, которых эвакуировали из Нагорно-Карабахской республики, успешно достигла территории Армении. Эту информацию передает официальное агентство Армении "Арменпресс".

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Согласно полученным данным, "Первая группа эвакуированных находится в настоящее время в Корнидзоре. Жителей Арцаха, которых эвакуировали, встречают представители Международного Комитета Красного Креста. Сейчас ведется регистрация, а также оценка первоочередных потребностей", - гласит официальное сообщение.

Точное количество беженцев из Карабаха будет известно после завершения процесса регистрации, однако, по предварительным данным, их число не превышает 30 человек.

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Ранее информировалось, что жители двух сел, находившихся на территории не признанной Нагорно-Карабахской республики, были успешно эвакуированы с содействием российских миротворцев и доставлены к своим родным, проживающим в Армении.