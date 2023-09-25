Олимпийский совет Азии объяснил пропуск россиянами Азиатских игр-2023

В связи с недавним решением Международного олимпийского комитета (МОК) отказать российским спортсменам в участие в Азиатских играх-2023, Олимпийский совет Азии (ОСА) прокомментировал эту ситуацию и раскрыл подробности в интервью Inside the Games.

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Исполняющий обязанности президента ОСА, Рандхир Сингх, объявил, что Китайский оргкомитет предоставил 500 мест для российских спортсменов, но, к сожалению, возникли серьезные проблемы с организацией логистики, что помешало спортсменам принять это приглашение с радостью.

С началом сентября стало известно, что МОК отклонил предложение ОСА о предоставлении квот российским спортсменам для прохождения олимпийской квалификации. Это решение было принято несмотря на готовность ОСА поддержать российских атлетов. Азиатские игры начались 23 сентября.

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Напомним, что в конце марта МОК рекомендовал допустить белорусских и российских спортсменов к участию в соревнованиях, но только в нейтральном статусе, при условии, что они не поддерживали спецоперацию на Украине. По этой рекомендации, спортсменов, связанных с вооруженными силами или правоохранительными органами своих стран, рекомендовалось исключить из участия в соревнованиях. Впоследствии несколько федераций разрешили российским и белорусским спортсменам вернуться на соревновательную арену.