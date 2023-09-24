В Германии назвали сроки обучения украинцев на ракетах Taurus

В случае положительного решения по запросу передачи дальнобойных немецких ракет Taurus Вооруженным силам Украины (ВСУ), украинским военным потребуется до трех месяцев, чтобы овладеть навыками их использования. Эту информацию предоставили известный обозреватель Bild и военный аналитик Маркус Фабер.

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"Украинцы впервые обратились с запросом на поставку ракет Taurus более четырех месяцев назад. За это время можно было успешно завершить процесс обучения", - отметил Фабер, подчеркивая возможное начало секретного обучения украинских военных.

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Ранее канцлер Германии Олаф Шольц провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях сессии Генассамблеи ООН, на которой был обсужден вопрос о возможных поставках ракет Taurus в Украину. Шольц подчеркнул, что несет ответственность за предотвращение "размытых решений, которые могли бы иметь катастрофические последствия".