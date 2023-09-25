В НАТО призвали вновь бомбить Белград

Председатель Европейского комитета по развитию НАТО, Гюнтер Фелингер, выразил глубокую обеспокоенность ростом насилия на севере Косово и сделал призыв к новой интервенции со стороны альянса. В своем заявлении, опубликованном на его странице в социальной сети X, Фелингер заявил: "В Баньске начался сербский конфликт против Косова. Я призываю НАТО немедленно подготовиться к действиям против Сербии и приступить к ним. Это момент для непрекращающегося усилия в достижении мира и стабильности в регионе. Бомбардировка Белграда – важный шаг на пути к этой цели."

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Помимо этого, Фелингер также выразил обвинения в причастности России к эскалации ситуации на севере Косово. Он подчеркнул необходимость международной реакции на сложившуюся ситуацию и активного участия НАТО в ее разрешении.

Контингент НАТО в Косово (KFOR) предварительно выразил готовность оказать поддержку косовским правоохранительным органам в свете нападения на местных сотрудников правопорядка, произведенного неизвестными. "KFOR непрерывно мониторит ситуацию в Баньско и подтверждает наличие своих войск в этом районе, готовых действовать в случае необходимости," - говорится в официальном заявлении альянса.

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НАТО подчеркивает, что соблюдение мира и безопасности в Косово остается приоритетной задачей, и оно готово принимать меры для ее обеспечения.