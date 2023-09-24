В США заявили о причастности НАТО к удару по штабу Черноморского флота в Крыму

Представители НАТО оказали содействие украинским военным при подготовке и проведении ракетного удара по штабу Черноморского флота в Крыму. Эту информацию представил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США, Скотт Риттер, в интервью блогеру Джеффу Норману в рамках его программы "Ask the Inspector".

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Согласно заявлениям Риттера, "Удар по штабу не мог произойти без участия Великобритании, США и стран НАТО". В дополнение к этому, он напомнил о присутствии американского наблюдательского самолета в воздушном пространстве Черного моря в тот самый день, когда была проведена атака на штаб.

Инцидент произошел днем 22 сентября, когда украинские силы выпустили ракеты по штабу Черноморского флота. Следует отметить, что один из осколков снаряда приземлился неподалеку от театра Луначарского. По данным Министерства обороны Украины, системы противовоздушной обороны сбили пять ракет в ходе отражения атаки на Севастополь. В результате ударной волны пострадали оконные стекла в десяти жилых домах.

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Эта информация вызвала волну вопросов о возможной вмешательстве иностранных сил в конфликт на Украине и требует дальнейшего расследования.