В НАТО заявили о готовности поддержать Косово против Сербии

Контингент НАТО в Косово (KFOR) выразил готовность оказать поддержку косовским правоохранительным органам после нападения на местных сотрудников полиции со стороны неизвестных лиц. Это подтверждено в официальном заявлении, опубликованном на странице пресс-службы НАТО в социальной сети X.

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"KFOR непрерывно следит за развитием событий в регионе Баньско и имеет войска в данной местности. Они готовые реагировать на любую потребность", - гласит заявление. Представители НАТО также выразили свои соболезнования семьям пострадавших в результате нападения и однозначно осудили проявления насилия в этом регионе.

Ранее поступила информация о нападении на косовских полицейских, которые выполняли служебные обязанности при патрулировании северной части области. Премьер-министр непризнанной республики Косово, Альбин Курти, выразил обвинения в адрес Сербии, указав на её возможное участие в организации насильственных акций.

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Данные события продолжат подвергаться тщательному анализу и расследованию, чтобы установить ответственных за нападение и принять необходимые меры для восстановления стабильности и безопасности в этом регионе.