Конгрессвумен раскритиковала Пентагон за живущих в нечистотах военных США

Член Конгресса США Марджори Тейлор Грин выразила свое недовольство по поводу новых ассигнований на помощь Украине, при этом она остро раскритиковала Министерство обороны США за условия, в которых находятся военнослужащие в стране. Свое мнение она выразила через социальную сеть "Х" (бывший Twitter).

реклама

По мнению Грин, Пентагон запрашивает дополнительные средства для помощи Украине, несмотря на то, что военнослужащие живут на военных базах, где обнаружены "массовые неудобства в быту". "Я не собираюсь поддерживать финансирование военных действий, пока наши военные находятся в условиях, которые хуже, чем для обычных граждан", - заявила конгрессвумен.

Ее заявление стало реакцией на публикацию информации от Fox News, ссылающейся на официальный доклад правительства, в котором описаны жизненные условия многих военнослужащих на военных базах по всей стране. В отчете отмечены различные проблемы, такие как аварии канализации, неисправность кондиционеров, наличие плесени, грязи, тараканов и нарушение безопасности со стороны бродяг. Все эти факты были выявлены на 12 различных военных базах.

Ранее Марджори Тейлор Грин также высказала критику в адрес представительницы территориальной обороны Вооруженных Сил Украины, американской трансгендерной женщины Сары Эштон-Чирилло, которая угрожала российским журналистам.





рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60



