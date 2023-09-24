Германия объявила о поставках Украине надводных дронов

Министерство обороны Германии объявило о своем намерении предоставить Украине 50 беспилотных аппаратов надводного назначения. Эта информация появилась в официальном сообщении, опубликованном на сайте бундесвера.

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Согласно этому сообщению, партия дронов будет доставлена в Украину в ближайшие сроки. Кроме того, правительство Германии обещает оказать Киеву значительную финансовую поддержку в размере около 400 миллионов евро.

В этот пакет помощи будут включены зенитные самоходные установки Gepard, ракеты средней дальности IRIS-T, зимнее вооружение, комплекты запасных частей для уже поставленных систем и транспортные средства. Также в состав включены боеприпасы, минометы и другая бронетехника.

Министерство обороны Германии отмечает, что некоторые из этих проектов стали возможными благодаря пожертвованиям из фондов министерства и сотрудничеству с промышленными партнерами.

Однако, стоит отметить, что бывший депутат бундестага Ян ван Акен выразил свое мнение о необходимости прекращения поставок вооружения Вооруженным силам Украины (ВСУ). Он считает, что стратегия верха Украины в конфликте требует пересмотра, и призывает уделять больше внимания дипломатическим усилиям, наряду с поставками оружия.

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