Экс-аналитик ЦРУ предсказал судьбу ATACMS на Украине

Украина получит оперативно-тактические комплексы ATACMS от США, но согласно бывшему аналитику ЦРУ, Ларри Джонсону, Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) могут представлять угрозу для этого нового оружия Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Несмотря на внушительный радиус действия этих ракет, который составляет около 305 километров, Джонсон утверждает, что они смогут атаковать российскую территорию лишь в случае, если приблизятся к линии боевого конфликта. Чем ближе к передовой они будут находиться, тем более уязвимыми станут перед атакой российских дронов.

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Ранее газета Financial Times сообщила, что США решили не объявлять о поставке Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS официально, чтобы избежать информационной разведки со стороны России. Это решение принято с целью предотвратить возможность "отодвинуть линии снабжения дальше от линии конфликта" со стороны России.