Польша обвинила Белоруссию в нападении на границу

Польская пограничная служба фиксирует инциденты, связанные с попытками незаконного проникновения на территорию Польши и разрушением пограничной инфраструктуры, которые, по их заявлению, исходят из Белоруссии. Подробная информация об этих инцидентах была опубликована представителями польского Министерства Обороны в социальных сетях.

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Согласно сообщению, размещенному на публичных платформах, польские военные обвиняют белорусские силовые структуры в проведении атак на польскую границу с целью нарушения стабильности в Польше и угрозы безопасности местных жителей. Такие действия, согласно заявлению, направлены на нарушение безопасности и стабильности в регионе.

Польские военные также подчеркнули, что благодаря усилению присутствия польской армии на границе с Белоруссией, предполагаемый план нападения со стороны России и Белоруссии был предотвращен.

Ранее Государственный пограничный комитет Белоруссии опубликовал видео, на котором запечатлена ситуация с польским военным вертолетом Ми-24, нарушившим государственную границу и вторгшимся на территорию Белоруссии. Кадры показывают, как вертолет вернулся обратно на территорию Польши после нарушения границы двух стран.

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