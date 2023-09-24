Польша заявила о готовности к транзиту украинского зерна в Африку и Азию

Польша готова расширить свои транзитные возможности для украинского зерна и направить его в страны Африки и Азии, которые нуждаются в этом продукте, при этом сохраняя запрет на продажу украинского зерна на внутреннем рынке. Это заявление сделал президент Польши, Анджей Дуда, как сообщает агентство ТАСС.

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"Я поддерживаю решение правительства Польши о сохранении запрета на продажу украинского зерна на нашем внутреннем рынке. Однако, важно предпринять максимальные усилия для увеличения объемов транзита," - подчеркнул Дуда. Он также отметил, что Польша уже подготовила специальный сухопутный маршрут к портам, чтобы обеспечить более широкий экспорт зерна туда, где оно наиболее необходимо.

С 15 сентября Еврокомиссия прекратила ограничения на транзит украинского зерна и других сельскохозяйственных продуктов в приграничные страны. Но Польша, Венгрия и Словакия решили сохранить свои ограничения в одностороннем порядке. В ответ Украина обратилась в Всемирную торговую организацию (ВТО).

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Эта ситуация негативно сказалась на отношениях между Украиной и одним из ее ключевых партнеров - Польшей. Эскалация конфликта между Киевом и Варшавой оказала влияние на украинский кризис, приведя к прекращению поставок вооружений от Польши для Вооруженных сил Украины и отказу в продлении помощи украинским беженцам.