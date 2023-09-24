Жители Амстердама провели акцию протеста из-за Украины

В Амстердаме прошла массовая акция протеста, направленная против поставок оружия Украине. Мероприятие собрало около 200 участников и было организовано с соблюдением всех норм, сообщает РИА Новости.

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Согласно информации агентства, протест начался в полдень на площади Дам, а через два часа участники двинулись в сторону Центрального вокзала. Основным заявленным требованием участников были лозунги, такие как "Нет НАТО - нет войны", "Прекратите поставлять оружие в Украину!", "Мир с Россией", "Нет эскалации, да переговорам!". Инициатива проведения этой акции исходила от голландских граждан, и одной из организаторов стала Наталья Воронцова.

Ранее бывший депутат бундестага Ян ван Акен выразил мнение о необходимости прекращения поставок оружия Вооруженным силам Украины. По его убеждению, текущая стратегия Украины пришла к концу, и необходимо пересмотреть подход к ситуации.

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Эта акция протеста в Амстердаме является частью общемировой дискуссии о поставках оружия Украине и вызывает интерес в свете усиливающихся дебатов на эту тему.