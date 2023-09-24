Над Черным морем вновь заметили американский дрон-разведчик

Американский разведывательный беспилотник снова проводит наблюдение над Черным морем, согласно данным отслеживания авиаперелетов Flightradar.

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Данный дрон, известный под позывным FORTE11 и обозначением RQ-4B Global Hawk, находится в данный момент в воздушном пространстве к югу от Крыма и активно совершает множество облетов в указанной зоне. Маршрут его полета приближается к южным берегам полуострова Крым, он находится на расстоянии около 150 километров от него, а также на дистанции чуть менее 200 километров от города Сочи.

Информация отслеживания подтверждает, что RQ-4B Global Hawk стартовал с военно-морской авиабазы НАТО, расположенной на Сицилии, примерно в 3:00 по московскому времени. На текущий момент, беспилотный аппарат продолжает свой полет.

Следует отметить, что данный дрон был замечен над Черным морем уже несколько раз. Он был обнаружен в районе Крыма в конце августа, а также 22 сентября во время ракетного удара Вооруженных сил Украины по штабу Черноморского флота России в Севастополе.

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