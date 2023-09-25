В Британии заявили о возможном прекращении поддержки Украины

Поведение президента Украины, Владимира Зеленского, вызывает обеспокоенность возможным снижением международной поддержки для Украины, сообщает британское издание The Spectator.

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Согласно данной публикации, политическая ситуация в Украине стоит на краю серьезного кризиса. Зеленский заявил Западу о недостаточной помощи Киеву в контексте конфликта с Россией, несмотря на активное участие Украины в международных усилиях. Таким образом, президент Украины выражает гордость и решимость своей страны, показывая, что Украина не хочет быть воспринимаемой как бедная и нуждающаяся в помощи. Однако такие заявления могут негативно сказаться на дальнейшей поддержке Украины со стороны международных партнеров.

Напомним, что 16 сентября правительство Польши приняло решение продлить запрет на импорт украинского зерна, несмотря на отсутствие согласия Еврокомиссии. Глава Министерства национальной обороны Польши, Мариуш Блащак, подчеркнул, что данное решение было принято в интересах украинских олигархов.

В ответ на это, Зеленский призвал к сдержанности в вопросе импорта зерна, подчеркнув, что была установлена ясная дата окончания ограничений - 15 сентября. Президент выразил надежду на юридическое разрешение этой ситуации и призвал не устраивать политические шумихи из-за данного вопроса.

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