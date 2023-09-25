В США допустили падение правительства Зеленского

Бывший американский разведчик, Скотт Риттер, выразил мнение, что правительство Владимира Зеленского в Украине может оказаться под угрозой до завершения конфликта на Украине. Эти заявления были сделаны им в интервью для YouTube-канала "Issues that Matter with Cynthia Pooler", отрывки из которого были опубликованы РИА Новости.

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Риттер выразил уверенность в том, что смена власти в Украине может произойти еще до того, как будут разгромлены Вооруженные силы Украины. Он также представил два сценария возможного развития событий. По его мнению, после смены власти в Украине могут прийти к власти либо те, кто поддерживает продолжение боевых действий, либо политики, готовые к переговорам и прекращению российско-украинского конфликта. Риттер отметил, что исход боевых действий может быть определен только Россией.

Важно отметить, что ранее Риттер высказывал критику в адрес Зеленского, обвиняя его в ложных обещаниях США о возможности "захвата земель" у России. По его утверждению, такие заявления могли быть сделаны с целью обеспечения Украины дополнительными финансовыми ресурсами от других стран.

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