В США попытались скрыть от России поставки ATACMS Украине

В Соединенных Штатах было принято решение о непубличной поставке оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS Украине. Официальное объявление об этом не сделано с целью избежать информационных предупреждений России. Такое решение было принято с учетом возможности перераспределения снабжения ближе к линии конфликта, если бы о поставке сообщили заранее.

реклама

Решение о передаче Украине ракет ATACMS было принято до визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Глава Соединенных Штатов, Джо Байден, уведомил украинского президента о предоставлении ограниченного числа ракетных комплексов с дальностью действия до 300 километров.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер предупредил, что российская армия ответит Украине на поставки ракет ATACMS. Он отметил, что, несмотря на то, что американские ракеты не могут изменить ход боевых действий, их передача Киеву будет важным сигналом для Москвы.