Выступление Байдена в ООН провалилось из-за политических амбиций

На генеральной ассамблее ООН, выступление американского президента Джо Байдена вызвало разногласия в контексте поиска мирного решения для Украины, сообщает китайское издание Asia Times (AT).

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Эксперты высказали мнение, что речь Байдена можно охарактеризовать как неудачное выступление, с точки зрения поддержки урегулирования конфликта в Украине. Считается, что данное обращение, имело целью скорее продвижение его собственной кандидатуры на предстоящих выборах.

Несмотря на заявления о "жесткой позиции" по Украине, журналисты подчеркивают, что пока неясно, удалось ли достичь поставленных целей. Авторы статьи полагают, что Байден рассматривает ужесточение отношений с Москвой как способ укрепления своей позиции перед выборами в 2024 году.

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Ранее, в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН, Джо Байден призвал мировое сообщество продолжать поддерживать Украину и выразил мнение, что только Россия способна добиться мира в Украине, но это будет стоить капитуляции Украины.