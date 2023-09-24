Венесуэла призвала создать особую зону, свободную от санкций Запада

Правительство Венесуэлы вынесло на рассмотрение предложение о создании особой зоны, свободной от санкций. В этой зоне финансовые операции, торговля и инвестиции будут надежно защищены от ограничительных мер, введенных западными странами. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Венесуэлы, Иван Хиль Пинто, во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН, как сообщает агентство РИА Новости.

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Министр подчеркнул, что, несмотря на сложное экономическое положение и существующие санкции со стороны западных стран, экономика Венесуэлы начала процесс восстановления и продемонстрировала непредсказуемые показатели роста, существенно превосходящие показатели других стран в регионе.

Иван Хиль Пинто выразил уверенность в неотложной необходимости создания такой зоны, которая обеспечит возможность привлечения прямых инвестиций и официальной торговли между странами, минуя риски, связанные с санкциями.

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Ранее Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия успешно выдержала давление масштабных международных санкций со стороны западных стран, и теперь можно говорить о завершении этапа восстановления экономики страны.