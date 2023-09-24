Протестные акции будут проводиться три раза в неделю в течение ближайших трех недель, и они представляют собой легальные меры выражения общественного мнения

Профсоюзы Финляндии активно готовятся к проведению ряда протестных акций, направленных против планируемых изменений, включающих сокращения, предложенных правительством страны. Первая из этих акций запланирована на 26 сентября и была объявлена Центральным объединением профсоюзов Финляндии (SAK). Эти мероприятия будут проводиться в полном соответствии с законом.

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SAK представляет интересы рабочих из 17 различных профсоюзов, охватывая как промышленный, так и публичный секторы, а также сферы транспорта, услуг, логистики, строительства и культуры. Организация выразила свое недовольство планируемыми реформами, опасаясь, что они могут негативно повлиять на положение наемных работников. В частности, речь идет об упрощении процедур увольнения и пересмотре системы оплаты больничных.

Протестные акции будут проводиться три раза в неделю в течение ближайших трех недель, и они представляют собой легальные меры выражения общественного мнения.

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Кроме того, стоит отметить, что восточная часть Финляндии недавно столкнулась с экономическими трудностями, связанными с упадком бизнеса и потерей рабочих мест местными жителями. Это произошло из-за сокращения числа российских туристов, посещающих этот регион.