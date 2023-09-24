Кандидат в президенты США высказался против присоединения Украины к НАТО

Кандидат в президенты США и губернатор Флориды, Рон Десантис, выразил свое недовольство относительно возможного вступления Украины в НАТО, утверждая, что это не соответствует интересам Соединенных Штатов. Эту информацию сообщает агентство Bloomberg.

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Во время интервью в рамках программы радиоведущего Гленна Бека (The Glenn Beck Program), Десантис подчеркнул, что американская сторона должна внимательно рассмотреть последствия добавления новых членов и обязательств перед ними, несомненно, задавая вопрос о пользе для США в данном контексте.

С точки зрения Десантиса, Соединенные Штаты не должны безрассудно одобрять членство Украины в НАТО, пока Киев не продемонстрирует более активные усилия в разрешении конфликта.

Этот вопрос, касающийся позиции Украины относительно ее возможного вступления в НАТО, возник после спора между потенциальными кандидатами на пост президента США, Вивеком Рамасвами и Роном Десантисом, о необходимости предоставления финансовой поддержки Киеву.

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Генеральный секретарь НАТО, Йенс Столтенберг, объяснил решение отказать Украине в членстве в альянсе тем, что страна все еще участвует в военных действиях. Однако он также подчеркнул, что на последнем саммите в Вильнюсе в июле было объявлено о намерении Украины стать членом НАТО, и этот процесс является важным шагом вперед.