Обе страны и их партии будут продолжать укреплять свои отношения и развивать взаимовыгодное сотрудничество

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в своем ответном послании председателю Китая Си Цзиньпину выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества с Пекином. Новость о данном событии была распространена агентством РИА Новости, ссылаясь на сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

реклама

Также в послании Ким Чен Ын выразил признательность Си Цзиньпину за его теплые поздравления, отправленные в связи с 75-летием основания КНДР. Политический лидер также выразил уверенность в том, что обе страны и их партии будут продолжать укреплять свои отношения солидарности и развивать взаимовыгодное сотрудничество.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Важно отметить, что ранее министр иностранных дел России, Сергей Лавров на пресс-конференции, проведенной в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, заявил о возможности своего предстоящего визита в Северную Корею в ближайшем месяце.