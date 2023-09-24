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NataVd
Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил надежду на развитие сотрудничества с Китаем
Обе страны и их партии будут продолжать укреплять свои отношения и развивать взаимовыгодное сотрудничество

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в своем ответном послании председателю Китая Си Цзиньпину выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества с Пекином. Новость о данном событии была распространена агентством РИА Новости, ссылаясь на сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

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Также в послании Ким Чен Ын выразил признательность Си Цзиньпину за его теплые поздравления, отправленные в связи с 75-летием основания КНДР. Политический лидер также выразил уверенность в том, что обе страны и их партии будут продолжать укреплять свои отношения солидарности и развивать взаимовыгодное сотрудничество.

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Важно отметить, что ранее министр иностранных дел России, Сергей Лавров на пресс-конференции, проведенной в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, заявил о возможности своего предстоящего визита в Северную Корею в ближайшем месяце.

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