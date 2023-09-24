В Букингемском дворце прошла акция протеста против монархии

В субботу, 23 сентября, активисты из британской организации Republic, выступающей за отмену монархии, провели акцию протеста в Букингемском дворце. Эту новость сообщает газета Telegraph, представляя ее подробности.

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По данным издания, участники акции приобрели билеты и, выдавая себя за туристов, проникли во дворец. Они провели мероприятие в Большом зале, на котором были одеты в футболки с лозунгом "Not My King" ("Не мой король").

Согласно информации газеты, акция продолжалась всего несколько секунд, после чего служба безопасности задержала шестерых активистов и вывела их через главные ворота.

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В сентябре 2022 года политолог Сергей Марков высказал мнение о том, что Карл III, текущий король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, а также глава стран Содружества, может оказаться последним монархом в истории этой нации. Он отметил рост антимонархических настроений как в Великобритании, так и в мире, а также влияние республиканцев из США на политическую обстановку в Лондоне.