В Конгрессе США оценили возможность шатдауна

В ближайшие дни в Соединенных Штатах не ожидается приостановка работы правительства, как заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что его оценка основана на внимательном рассмотрении событий, связанных с датой 1 октября, и что есть достаточно времени для принятия решений.

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Маккарти выразил уверенность в том, что к моменту принятия решения члены конгресса сумеют пересмотреть свои позиции и достичь компромисса. Он также отметил, что некоторые республиканцы в палате представителей продолжают отказываться от голосования за финансирование правительства, пока не будут удовлетворены их условия.

Спикер Палаты представителей подчеркнул, что он не видит никакой выгоды в приостановке работы правительства, так как это может повлиять на выплаты сотрудникам пограничной службы и береговой охраны.

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Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что различные ведомства США разрабатывают планы на случай возможного шатдауна. Однако на данный момент наиболее предпочтительным вариантом считается предотвращение приостановки финансирования правительства.