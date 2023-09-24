Глава МИД Турции и генсек ООН обсудили Украину

На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча Министра иностранных дел Турции, Хакана Фидана, с генеральным секретарем ООН, Антониу Гутерришем. В ходе этой встречи обсуждались важнейшие вопросы, включая текущую ситуацию на Украине, инициативу по Черному морю и проблему Кипра. Эти важные темы были подробно рассмотрены и обсуждены Министром и генеральным секретарем. Официальное заявление о содержании диалога было предоставлено турецким Министерством иностранных дел.

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Подчеркивается, что ключевыми аспектами беседы стали актуальные события на Украине, черноморская инициатива и проблема Кипра. Внешнеполитическое ведомство Турции выразило важность этих тем в контексте мировых событий.

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Также стоит отметить, что генеральный секретарь ООН проводит аналогичные консультации о возобновлении зерновой сделки с госсекретарем Соединенных Штатов, Энтони Блинкеном, и намечает соответствующие диалоги с главой европейской дипломатии, Жозепом Боррелем. Турецкое правительство также активно работает над перезапуском этого важного соглашения.