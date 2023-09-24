Шольц выступил за контроль на границах ЕС

Канцлер Федеративной Республики Германия, Олаф Шольц, выступил с призывом к ужесточению мер на границах Европейского союза (ЕС) в ответ на нарастающий скандал с выдачей виз в Польше и увеличением числа нелегальных мигрантов. В интервью агентству РИА Новости, политик подчеркнул важность разумного и ответственного подхода к данной ситуации.

реклама

"Мы не можем позволить себе игнорировать проблему. Польша и Германия должны взаимодействовать для эффективного решения миграционных вопросов", сказал Олаф Шольц.

Он также выразил обеспокоенность увеличением потока мигрантов и предложил ввести обязательную регистрацию и процедуры запроса на убежище для всех, кто прибывает из Польши.

Канцлер призвал к диалогу с Варшавой с целью предотвращения дальнейшей эскалации миграционного кризиса.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Следует отметить, что Spiegel ранее сообщал о начале расследования в Польше, связанного с подозрениями в коррупции при выдаче рабочих виз, что вызвало негативную реакцию и требует дополнительного внимания.