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Канцлер Федеративной Республики Германия, Олаф Шольц, выступил с призывом к ужесточению мер на границах Европейского союза (ЕС) в ответ на нарастающий скандал с выдачей виз в Польше и увеличением числа нелегальных мигрантов. В интервью агентству РИА Новости, политик подчеркнул важность разумного и ответственного подхода к данной ситуации.
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"Мы не можем позволить себе игнорировать проблему. Польша и Германия должны взаимодействовать для эффективного решения миграционных вопросов", сказал Олаф Шольц.
Он также выразил обеспокоенность увеличением потока мигрантов и предложил ввести обязательную регистрацию и процедуры запроса на убежище для всех, кто прибывает из Польши.
Канцлер призвал к диалогу с Варшавой с целью предотвращения дальнейшей эскалации миграционного кризиса.
Следует отметить, что Spiegel ранее сообщал о начале расследования в Польше, связанного с подозрениями в коррупции при выдаче рабочих виз, что вызвало негативную реакцию и требует дополнительного внимания.