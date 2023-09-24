Байден привился обновленной вакциной от коронавируса

Президент США Джо Байден прошел вакцинацию от коронавируса и других вирусных заболеваний, включая грипп и респираторно-синцитиальный вирус. Эту информацию предоставил Белый дом.

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По официальной информации, вчера утром глава государства получил годовую вакцину от гриппа и обновленную вакцину против COVID-19, следуя рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Следует подчеркнуть, что некоторое время назад Джо Байден также привился от респираторно-синцитиального вируса. Президент призвал американцев последовать его примеру и убедиться, что они вакцинированы от указанных инфекций, что подтверждено официальным документом.

Майские изменения в политике вакцинации в США отмечены отменой обязательной вакцинации от COVID-19 для иностранных граждан, въезжающих в страну. Эти изменения также затронули федеральных служащих и контракторов.

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С начала января в США действовал приказ о неотложном тестировании на коронавирус для прибывающих авиапассажиров из Китая в связи с увеличением случаев заболевания в КНР.