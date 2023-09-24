Лавров перечислил условия возобновления зерновой сделки

Глава Министерства Иностранных Дел России, Сергей Лавров, объявил на пресс-конференции, что сразу после вступления в силу российской части зерновой сделки, украинская сторона также немедленно возобновит свое участие в этой инициативе. Это важное заявление было сделано Лавровым во время пресс-конференции, проведенной в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, и оно является чрезвычайно значимым в контексте текущих событий, сообщает РИА Новости.

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Согласно словам Лаврова, ранее президент России, Владимир Путин, явно выразил свое обязательство возобновить украинскую часть соглашения, как только будут выполнены все условия, предусмотренные в российской части данной договоренности. Эта позиция была подтверждена и проанализирована Антониу Гутерришем.

На предыдущем заседании Совета Безопасности ООН Гутерриш выразил опасения относительно того, что действия России могут подорвать усилия организации по выполнению меморандума, заключенного между Россией и ООН. Согласно генеральному секретарю ООН, многие стороны задаются вопросом, насколько Москва на самом деле заинтересована в восстановлении зерновой сделки.

20 сентября глава Европейской дипломатии, Жозеп Боррель, выразил сомнение в возможности восстановления зерновой сделки и подчеркнул, что не видит перспектив для достижения соглашения. В ответ на соответствующий вопрос, он утверждал, что сейчас нет никакой реальной возможности достичь согласия.

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В реакции на это заместитель министра иностранных дел России, Александр Грушко, отметил, что Жозеп Боррель признал, что Европейский Союз не выполнил своих обязательств по зерновой сделке, и это является серьезной проблемой, которую необходимо решить.