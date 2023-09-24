Лавров усомнился в раскаянии Японии и Германии за преступления во время войны

На заседании Генеральной Ассамблеи ООН глава Министерства Иностранных Дел России, Сергей Лавров, выразил сомнения относительно искренности раскаяния Германии, Италии и Японии в отношении массовых преступлений, совершенных ими в период Второй мировой войны. Он отметил, что эти сомнения возникли после голосования данных стран против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которая призывала осудить героизацию нацизма на мировой арене.

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Сергей Лавров подчеркнул, что такое действие стран, как Германия, Италия и Япония, противоречит их статусу полноправных членов ООН и может рассматриваться как нарушение принципов Устава Организации Объединенных Наций. Министр призвал обратить на это особое внимание, поскольку подобные "метаморфозы" стоят в противоречии с позицией мирового большинства и принципами ООН.