Австралия поддержала предложение ограничить право вето России в ООН

Министр иностранных дел Австралии, Пенни Вонг, официально подтвердила поддержку предложению президента Украины, Владимира Зеленского, об ограничении права вето России в ООН. Эта инициатива вызвана серьезными обеспокоенностями по поводу действий России на мировой арене. Пенни Вонг выразила мнение, что ограничение права вето России в ООН является необходимым шагом, учитывая непрекращающееся незаконное вторжение России в Украину и ее нарушения международных стандартов.

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Она также отметила, что военная активность России на Украине продолжает нарастать, а существующие механизмы предотвращения конфликта остаются недостаточно эффективными для решения данной проблемы.

Ранее президент Украины, Владимир Зеленский, выразил предложение о лишении России права вето в Совете Безопасности ООН и ограничении ее роли в организации. Однако глава МИД Китая, Ван И, подчеркнул сложность такого шага, указав на необходимость учета геополитических реалий в мировой политике.

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