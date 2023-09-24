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Flightradar: борт ВВС США заметили в 300 км от Крыма на фоне попытки атаки ВСУ
Самолет ВВС США вновь заметили близ Крыма на фоне попытки ракетного удара ВСУ

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У берегов Румынии был замечен самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия в связи с попыткой ракетного удара со стороны Вооруженных сил Украины в Крыму. Информация о происшествии, зафиксированном 23 сентября, поступила из данных Flightradar и передана корреспондентам.

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Согласно данным Flightradar, американский самолет Lockheed EP-3E Aries II с позывным QW89 отправился из аэропорта Ханья в Греции и достиг берегов Румынии около 10:30 по московскому времени. В течение следующих пяти часов он активно патрулировал береговую зону, включая участок, прилегающий к Украине, и приближался к российскому полуострову на расстояние около 300 километров.

Важно отметить, что в Севастополе предварительно объявили о ракетной опасности, так как системы противовоздушной обороны города перехватили и уничтожили ракету в момент атаки, а обломки ракеты упали у причала в районе Сухарной балки.

После того как Lockheed EP-3E Aries II покинул зону инцидента, на его место прибыл другой военный самолет США - патрульный разведывательный Boeing P-8A Poseidon с неизвестным позывным. Этот борт прибыл из военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на итальянском острове Сицилия.

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Ранее  указанный самолет также наблюдался в этом районе во время ракетного удара Вооруженных сил Украины по штабу Черноморского флота России. В момент атаки Киева, воздушное судно находилось на некотором удалении от Севастополя и двинулось в обратном направлении лишь через полчаса.

#новости #новости 3080 ti
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