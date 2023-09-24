В США предупредили Украину об ответе России на поставки ATACMS

Бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал предупреждение относительно возможных последствий поставок ракет ATACMS в Украину. В интервью для Dialogue Works он подчеркнул, что Российская армия, скорее всего, отреагирует на такие поставки, и это может иметь глубокие последствия.

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По словам Риттера, несмотря на то, что американские ракеты, возможно, не изменят существенно обстановку на поле боя, их поставка в Киев может послужить сигналом для Москвы. "Это может побудить Россию атаковать критическую инфраструктуру Украины, расширяя список важных целей для ударов", - заявил бывший разведчик США.

Ранее газета Financial Times сообщила, что США планируют передать Украине ракеты ATACMS до визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, но это решение оставалось в секрете. Информация указывает на то, что начнут с небольшой поставки ракет, и администрация президента США Джо Байдена предпочла не делать это публичным.

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Согласно информации газеты The Wall Street Journal, поставки ракет ATACMS могут повлиять на решение Германии относительно поставок ракет Taurus Украине. Политика американского Белого дома может оказать прямое воздействие на решение немецких властей относительно поддержки Вооруженных сил Украины.