На учениях НАТО впервые отработали действия при активации 5-й статьи

В ходе учений под названием "Northern Coasts" в Балтийском море, организованных НАТО, впервые были отработаны действия, предусмотренные 5-й статьей Североатлантического договора. Это значительное событие было зафиксировано агентством "Интерфакс".

реклама

В рамках данных маневров впервые использовался сценарий, который вышел за пределы обычных учений, став аналогом ситуации, описанной в статье 5 данного договора. Об этом свидетельствует официальное заявление.

Учения, проводившиеся с 9 по 23 сентября, были организованы под руководством Военно-морских сил Германии. В них приняли участие около 3200 военнослужащих, 30 кораблей и подводных лодок, а также до 15 самолетов из 14 разных стран.

Главнокомандующий Военно-морскими силами Германии, Ян Кристиан Каак, подчеркнул, что целью учений было отработать совместные действия по защите от возможных угроз со стороны Москвы. Он также выразил уверенность в том, что данная активность отправляет России ясный сигнал об обеспокоенности со стороны НАТО и при этом подчеркнул необходимость не только обороны, но и способности к контратакам.

Ранее замглавы Министерства иностранных дел России, Александр Грушко, оценил проведение учений НАТО как провокацию и демонстрацию силы. Он также подчеркнул, что такие действия НАТО подчеркивают важность укрепления западных и северо-западных границ России.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Следует отметить, что весной 2024 года планируется проведение крупнейших учений с момента холодной войны под названием "Стойкий защитник". Эти учения состоятся в Германии, Польше и странах Балтии и предполагают участие 32 стран, включая Швецию.