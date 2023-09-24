Власти Австрии выступили за продолжение диалога с Россией

Александер Шалленберг, глава Министерства иностранных дел Австрии, выразил настойчивую позицию по продолжению конструктивного общения с Россией на глобальном уровне. В своей речи он подчеркнул необходимость использования международных форумов, включая ООН и ОБСЕ, для продолжения эффективного взаимодействия между странами.

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"Существуют подходящие места для поддержания диалога с Россией, такие как ООН и ОБСЕ," - подчеркнул глава австрийской дипломатии. Он также подчеркнул, что эти организации никогда не были и не должны становиться "клубами одногодок".

Шалленберг напомнил, что в период холодной войны общение с Россией представляло собой сложное испытание, и это важно помнить. Он подчеркнул необходимость совместного решения глобальных проблем, таких как климатические изменения и вопросы разоружения. "Основной приоритет - быть готовыми к открытому и честному диалогу," - отметил он.

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Ранее Шалленберг выдвигал важность сотрудничества не только с Россией, но и с Китаем, подчеркивая, что сложные мировые задачи требуют всемирного вовлечения. Он осознал, что российско-австрийские отношения изменились, однако призвал к продолжению сотрудничества с учетом современных реалий и прагматичного подхода.