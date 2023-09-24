Германия приблизилась к решению по передаче Украине крылатых ракет





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Германия может рассмотреть возможность поставки крылатых ракет Taurus в Украину, если Соединенные Штаты согласятся передать ей тактические ракеты ATACMS. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

По информации WSJ, Германия выразила готовность сотрудничать с Вашингтоном в контексте новых поставок для Украины. Это означает, что решение немецких властей о поставках Вооруженным силам Украины (ВСУ) может зависеть от политики, принимаемой в Белом доме.

WSJ также отмечает, что официальные представители США анонсировали передачу небольшой партии тактических ракет системы ATACMS в ближайшие недели.

Ранее депутат бундестага от Левой партии, Севим Дагделен, обратилась к правительству Германии с вопросом о потенциальной способности немецких ракет Taurus нести ядерные боеголовки.

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Необходимо отметить, что 22 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил постоянное общение с Киевом относительно поставок ракет ATACMS и подчеркнул готовность продолжать поддерживать Украину в соответствии с ее потребностями и диалогами, проведенными ранее.