Названа причина ограниченных поставок ракет ATACMS Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили ограниченное количество ракет ATACMS от США из-за опасений американских властей относительно их эффективности в контексте текущей специальной операции. По словам военного эксперта и полковника в отставке Юрия Кнутова, которого цитируют "Известия", эти ракеты имеют сходство с российской "Точкой-У", которую украинские силы уничтожали в прошлом. Кнутов выразил мнение, что ракеты ATACMS могут подвергнуться схожей участи, что и "Точка-У". Он добавил, что США, возможно, желают проверить, как поведут себя эти ракеты в реальной боевой ситуации.

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Эксперт также подчеркнул, что российские системы противовоздушной обороны на данный момент очень эффективны, и это вызывает опасения у американских властей относительно возможности перехвата ракет ATACMS. Такие потери могли бы повредить репутации производителей этих ракет.

Касательно поставок танков Abrams, Юрий Кнутов считает, что они не изменят ход боевых действий на Украине и, вероятно, будут использоваться ВСУ как самоходные установки в защищенных позициях.

Спор о поставках тактических баллистических ракет большой дальности ATACMS Украине продолжается уже несколько месяцев. Согласно материалу, опубликованному в издании Politico 22 сентября, американские власти имеют сомнения относительно того, насколько эти ракеты могут радикально изменить обстановку на Украине, несмотря на их потенциальную полезность для ВСУ.

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Ранее, по информации, полученной из источников и опубликованной в издании NBC News, президент США Джо Байден сообщил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о предоставлении ограниченного количества ракет ATACMS. Пока неизвестно, когда они будут доставлены. Предполагается, что Белый дом сделает соответствующее официальное заявление на этот счет.