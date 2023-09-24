Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd
Полковник: ВСУ получили мало ракет ATACMS из-за сомнений США в их эффективности
Названа причина ограниченных поставок ракет ATACMS Украине

реклама

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили ограниченное количество ракет ATACMS от США из-за опасений американских властей относительно их эффективности в контексте текущей специальной операции. По словам военного эксперта и полковника в отставке Юрия Кнутова, которого цитируют "Известия", эти ракеты имеют сходство с российской "Точкой-У", которую украинские силы уничтожали в прошлом. Кнутов выразил мнение, что ракеты ATACMS могут подвергнуться схожей участи, что и "Точка-У". Он добавил, что США, возможно, желают проверить, как поведут себя эти ракеты в реальной боевой ситуации.

реклама

Эксперт также подчеркнул, что российские системы противовоздушной обороны на данный момент очень эффективны, и это вызывает опасения у американских властей относительно возможности перехвата ракет ATACMS. Такие потери могли бы повредить репутации производителей этих ракет.

Касательно поставок танков Abrams, Юрий Кнутов считает, что они не изменят ход боевых действий на Украине и, вероятно, будут использоваться ВСУ как самоходные установки в защищенных позициях.

Спор о поставках тактических баллистических ракет большой дальности ATACMS Украине продолжается уже несколько месяцев. Согласно материалу, опубликованному в издании Politico 22 сентября, американские власти имеют сомнения относительно того, насколько эти ракеты могут радикально изменить обстановку на Украине, несмотря на их потенциальную полезность для ВСУ.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Ранее, по информации, полученной из источников и опубликованной в издании NBC News, президент США Джо Байден сообщил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о предоставлении ограниченного количества ракет ATACMS. Пока неизвестно, когда они будут доставлены. Предполагается, что Белый дом сделает соответствующее официальное заявление на этот счет.

#новости #новости 3080 ti
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В сети появились кадры добивания "Ланцетами" оставленных украинскими экипажами двух Leopard 2
5
За счёт запуска производства машин Т-80, Россия увеличит общее количество выпускаемых танков
14
Экс-глава МИД ФРГ Габриэль призвал готовиться к худшему в случае избрания Трампа
+
The Economist: На Западе не были готовы к затяжной борьбе Украины с Россией
7
Как будут вытаскивать аварийно севший А320 "Уральских авиалиний" с поля
3
Управляемые ИИ дроны могут скоро появиться на полях сражений
1
Core i9-14900KF стал самым быстрым процессором в мире, опередив Ryzen 9 7950X почти на 15%
11
В Сети появились кадры эвакуации подбитого Leopard 2A4 с поля боя
3
На аргентинском сайте Samsung заметили информацию о Galaxy S23 FE и Tab S9 FE
+
Lockheed Martin делает «самый мощный боевой лазер на свете» еще более мощным
1
В Сети появились кадры уничтожения «Ланцетами» двух танков Leopard 2
+
В переданных Украине танках Challenger 2 присутствует смертельный для человека асбест
1
Высокоскоростная DDR5-8000 не имеет смысла — DDR5-4800 отстает от нее менее, чем на 7%
11
Иран впервые показал на параде свои новейшие ракеты
+
В России разработали новый проект стратегической атомной подлодки «Арктур»
1
Одна из китайских компаний заявила о производстве Asic-устройств для Kaspa с мощностью в 11 Th/s
2
Флагманская RTX 4090 не поддерживает 8K в 240 Гц – зато карты AMD поддерживают
20
Сенатор Хоули: Белый дом намерен бесконечно давать деньги Киеву
+
Новая звуковая панель Dolby Atmos от Bose использует искусственный интеллект
+
Coinbase не исключает запуск токена для L2-сети Base
+

Популярные статьи

Китай представил атомный авианесущий крейсер с мощной гиперзвуковой электромагнитной пушкой
8
Как я работал 6 лет в DNS
97
Спутниковые снимки показывают повышенную активность на ядерных полигонах в России, Китае и США
2
Witchfire - еще один "соулслайк" с пистолетом
8
Переезд из Node 202 в NR200P
35
За что в интернете не любят "нефанатов"
106
Исправляю проблему с часами в MX Linux 23 Xfce
14
Пытаюсь исправить панель задач MX Linux 23 Xfce, и почему кастомизация это не про линуксы
13
Разогнал организм - пробежал свой первый марафон
31

Сейчас обсуждают

troglodit
00:58
русские парни отбивались от нацистов в ДНР и ЛНР с 2014 года. русские парни (и не только они, а также множество других народов, национальностей, народностей и так далее) сейчас только на нашей стороне...
«Раз на поле боя, так на поле боя»: Лавров о «мирных инициативах» Украины и Запада
Алиса Давыденко
00:51
НК пал, территории на которой проживает автор статьи приготовиться.
Как я работал 6 лет в DNS
Адри Купри
00:39
С чего вы взяли что там фашисты против нас сейчас, там такие же Русские парни сражаются, чушь не несите про орды фашистов. Идет тупо война на истребление славян для очищения от них территорий.
«Раз на поле боя, так на поле боя»: Лавров о «мирных инициативах» Украины и Запада
Джон Коннор
00:37
Да это ципсошник обычный, копейки свои отрабатывает
Россия не будет рассматривать никаких предложений по прекращению огня на Украине — Лавров
Джон Коннор
00:35
Все понимают, что любую паузу США будет использовать для накачивания украины оружием, плюс постоянные обстрелы мирных городов ДНР, как это происходит с 2014 года
Россия не будет рассматривать никаких предложений по прекращению огня на Украине — Лавров
ChAS
00:29
У них вакансий всегда немеренно. Интересно почему? )
Как я работал 6 лет в DNS
glavhyilo
00:22
никто не смотрит,все эти недоролики.
«Раз на поле боя, так на поле боя»: Лавров о «мирных инициативах» Украины и Запада
glavhyilo
00:18
нас в 90-х дачи кормили,рыбалка,охота и т.д.В магазинах покупали тогда,только самое нужное.
«Раз на поле боя, так на поле боя»: Лавров о «мирных инициативах» Украины и Запада
troglodit
00:16
ну я рад что ты по прежнему не возражаешь против - смерть фашизму на украине. Молодец!
Россия не будет рассматривать никаких предложений по прекращению огня на Украине — Лавров
glavhyilo
00:14
и ведь уже не сбежит никуда,никто.Чистка идёт,до вашингтона щас.
«Раз на поле боя, так на поле боя»: Лавров о «мирных инициативах» Украины и Запада
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем