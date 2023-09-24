Уровень поддержки правительства ФРГ опустился до антирекорда

Недавнее исследование, проведенное институтом Insa для газеты Bild am Sonntag, поднимает вопрос о текущей поддержке правительства Федеративной Республики Германия. Результаты исследования указывают на низкий уровень поддержки, который составил всего 37 процентов, что является рекордно низким показателем с момента последних выборов и означает снижение на 15 процентных пунктов.

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Участники опроса были спрошены, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы состоялись в ближайшие выходные. Исследование показало, что общая поддержка правящей коалиции сильно упала. В частности, партия социал-демократов (СДПГ) получила поддержку 17 процентов респондентов, в то время как "Зеленые" — 14 процентов, и Свободная демократическая партия (СвДП) — 6 процентов.

Христианско-демократический союз (ХДС) остается самой популярной политической силой, с 27 процентами избирательной поддержки.

Председатель правительства ФРГ, Олаф Шольц, выразил мнение о причинах экономических проблем в стране. По его мнению, недавние экономические трудности связаны прежде всего с ослаблением глобального спроса и снижением объемов экспорта.

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Эти результаты и комментарии канцлера поднимают важные вопросы о политической обстановке и экономической ситуации в Германии, которые нужно срочно решать.