В США допустили переворот на Украине

В интервью Джеффу Норману в программе "Ask the Inspector", бывший американский разведчик Скотт Риттер выразил свое мнение относительно ситуации в Украине, заявив, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут рассмотреть возможность проведения переворота из-за значительных потерь, которые они понесли в конфликте на востоке страны.

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Риттер утверждает, что офицеры, генералы и полковники среднего звена ВСУ могут инициировать переворот, если они будут рассматривать текущее руководство, в частности президента Владимира Зеленского, как угрозу для национальной безопасности Украины. По его словам, разочарование украинских военных вызвано невосполнимыми потерями, которые они несут в ходе конфликта, и их оценкой эффективности действий Зеленского.

Риттер также высказывал мнение относительно Соединенных Штатов, предрекая возможное поражение перед Россией. По его мнению, американские граждане могут жить в иллюзии и не осознавать реальных вызовов, стоящих перед страной.

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