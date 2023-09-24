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Кандидат в президенты от Республиканской партии, Вивек Рамасвами, выразил свое мнение относительно визита президента Украины, Владимира Зеленского, в Соединенные Штаты. Согласно Рамасвами, главной целью посещения Зеленского является поиск финансовой поддержки со стороны Вашингтона, при этом подчеркивается его стремление максимизировать эту поддержку. "Вот, почему он здесь. Давайте будем откровенными", – отмечает политик.
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Рамасвами не разделяет мнение Зеленского о том, что поддержка Украины представляет собой инвестиции, а не благотворительность. Он обращает внимание на попытки украинского руководства избегать прозрачности и контроля в использовании средств, предоставляемых США.
Политик также выразил беспокойство относительно возможных последствий конфликта между США и Украиной, который может повлиять на мировую безопасность. Он также подчеркнул важность понимания, какие интересы Соединенных Штатов преследует оказание помощи Украине.
Рамасвами неоднократно критиковал американское правительство за его помощь Украине, утверждая, что оно игнорирует важные проблемы своей страны, такие как нелегальная миграция и ввоз наркотиков.