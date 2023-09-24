Кандидат в президенты США обвинил Зеленского в алчности

Кандидат в президенты от Республиканской партии, Вивек Рамасвами, выразил свое мнение относительно визита президента Украины, Владимира Зеленского, в Соединенные Штаты. Согласно Рамасвами, главной целью посещения Зеленского является поиск финансовой поддержки со стороны Вашингтона, при этом подчеркивается его стремление максимизировать эту поддержку. "Вот, почему он здесь. Давайте будем откровенными", – отмечает политик.

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Рамасвами не разделяет мнение Зеленского о том, что поддержка Украины представляет собой инвестиции, а не благотворительность. Он обращает внимание на попытки украинского руководства избегать прозрачности и контроля в использовании средств, предоставляемых США.

Политик также выразил беспокойство относительно возможных последствий конфликта между США и Украиной, который может повлиять на мировую безопасность. Он также подчеркнул важность понимания, какие интересы Соединенных Штатов преследует оказание помощи Украине.

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Рамасвами неоднократно критиковал американское правительство за его помощь Украине, утверждая, что оно игнорирует важные проблемы своей страны, такие как нелегальная миграция и ввоз наркотиков.