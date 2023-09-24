Хунта в Нигере обвинила генсека ООН в сговоре с Францией

Амаду Абдраман, официальный представитель военного переходного правительства Нигера, выразил обвинения в адрес генерального секретаря ООН, Антониу Гутерриша, об уклонении от поддержки участия представителей Нигера в Генеральной Ассамблее Всемирной Организации. Эти обвинения были озвучены им в прямом эфире телеканала RTN.

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Абдраман отметил, что, по его мнению, генеральный секретарь ООН не только не выполнил свою миссию, но и сделал это при поддержке Франции и лидеров франкофонных государств ЭКОВАС. Он также подчеркнул, что Гутерриш не только проигнорировал официальный список делегатов от Нигера, но и удовлетворил абсурдное требование об отзыве постоянного представителя Нигера при ООН.

Напомним, что государственный переворот в Нигере произошел 26 июля. Соседние страны, входящие в ЭКОВАС, в августе объявили о своих намерениях вмешаться в ситуацию с использованием вооруженных сил для восстановления конституционного порядка в африканской стране. Однако до настоящего момента попыток военного вмешательства не было предпринято, и участники ЭКОВАС продолжают пытаться разрешить конфликт с использованием дипломатических усилий.

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Интересно отметить, что в середине сентября стало известно о подписании хартии о создании организации коллективной обороны между Буркина-Фасо, Мали и Нигером, что может иметь важное значение для обеспечения стабильности в этом регионе.