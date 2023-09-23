В Германии обратили внимание на ракеты Taurus и решили тщательно рассмотреть возможные сценарии их применения

Депутат бундестага от Левой партии, Севим Дагделен, обратилась к правительству Германии с важными вопросами относительно немецких крылатых ракет Taurus, которые рассматриваются для поставки Украине. Ее запрос вызвал значительное внимание, поскольку касается потенциальных ядерных аспектов.

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Дагделен хочет узнать, знает ли федеральное правительство о том, что ракеты Taurus могут быть оснащены ядерным оружием. Она обращает внимание на разнообразные варианты боеголовок у этих ракет, включая возможность многозарядных боеголовок и модульной полезной нагрузки. Этот аспект становится более актуальным в свете возможности создания ядерного арсенала Украины.

Также в ее запросе содержится вопрос о возможных ограничениях дальности действия этих ракет и пересмотра таких ограничений, как утверждают военные эксперты.

На запрос Дагделен ответил Томас Хитшлер, парламентский госсекретарь Министерства обороны Германии. Он заявил о невозможности предоставления ответа в открытом доступе, сославшись на секретность данных.

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Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок подчеркнула, что Украина надеется на получение ракет Taurus от Германии, но Берлин пока не принял окончательного решения, поскольку эти ракеты представляют собой высокотехнологичное оружие, и необходимо тщательно рассмотреть возможные сценарии их применения.