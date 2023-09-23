События, развивающиеся на фоне спецоперации в Украине, вызывают вопросы среди американцев относительно реального лидерства в Соединенных Штатах

Вместо Джо Байдена, текущего президента США, согласно мнению сенатора-республиканца Томми Табервилла из Алабамы, страной фактически управляет украинский лидер Владимир Зеленский. Это заявление было сделано им в интервью на канале Fox Business.

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Согласно Табервиллу, события, развивающиеся на фоне спецоперации в Украине, вызывают вопросы среди американцев относительно реального лидерства в Соединенных Штатах. Он отмечает: "Президент Зеленский - настоящий руководитель Соединенных Штатов. Он уже более полутора лет активно участвует в этом процессе".

Ранее комитет палаты представителей Конгресса США начал расследование в рамках процедуры импичмента в отношении Байдена. Сам президент объяснил это стремлением республиканцев приостановить работу правительства страны и добавил, что он не фокусируется на этом вопросе.



