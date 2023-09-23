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NataVd
Белый дом выразил уверенность, что Конгресс продолжит финансово помогать Украине
В Белом доме оценили готовность Конгресса продолжать помогать Украине

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Высшие чины в Соединенных Штатах уверены в том, что финансовая поддержка Украины со стороны Конгресса будет продолжена. Эта уверенность была выражена пресс-секретарем Белого дома, Карин Жан-Пьер, в интервью агентству РИА Новости. Она подчеркнула важность двухпартийной поддержки, оказываемой Киеву американской администрацией, и выразила уверенность в продолжении этой поддержки. Жан-Пьер также заверила, что Белый дом будет продолжать убеждать конгрессменов, выражающих сомнения.

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Представитель Белого дома также подчеркнула, что переговоры между американским президентом Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским послужили мощным сигналом миру о намерении Соединенных Штатов продолжать поддерживать Украину. Она подчеркнула готовность оказывать помощь столько, сколько это будет необходимо.

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Ранее на встрече с президентом Зеленским, Джо Байден подтвердил решимость Соединенных Штатов в обеспечении международной поддержки Украины и объявил о скорой поставке танков Abrams на территорию Украины.

#новости
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